Começa nesta terça mostra on-line de arte e cultura em Vitória

Começa nesta terça-feira (11) e vai até o dia 13 de agosto, a Mostra On-line da Arte e Cultura de Vitória. A mostra contará com apresentações online produzidas por alunos da Fafi durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Fafi, Zila Nascimento, explica que nos dias da programação, os vídeos ficarão disponíveis no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória a partir das 10 horas. Nas produções, há apresentações de teatro, balé, samba-reggae, dança moderna e contemporânea, contação de histórias, fotografia, entre tantas outras linguagens artísticas e culturais produzidas por esses alunos. Confira!