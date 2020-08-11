Começa nesta terça mostra on-line de arte e cultura em Vitória

Começa nesta terça-feira (11) e vai até o dia 13 de agosto, a Mostra On-line da Arte e Cultura de Vitória. A mostra contará com apresentações online produzidas por alunos da Fafi durante disciplinas, oficinas e cursos do primeiro semestre. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente da Fafi, Zila Nascimento, explica que nos dias da programação, os vídeos ficarão disponíveis no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória a partir das 10 horas. Nas produções, há apresentações de teatro, balé, samba-reggae, dança moderna e contemporânea, contação de histórias, fotografia, entre tantas outras linguagens artísticas e culturais produzidas por esses alunos. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Zila Nascimento - 11-08-20
Programação:
Terça-feira (11 de agosto)
Dança: Samba Reggae – Mucane
Música: How Far I’ll Go (Cover) – Fafi
Fotografia: Exercícios fotográficos – Inspirado em Sebastião Salgado – Circuito Cultural
Dança: Out Senses – Fafi
Dança: Reconstrua–se – Fafi
Teatro: Uma Vela Para Deus, outra pro diabo – Fafi
Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena – Circuito Cultural
Dança: Valsa das Horas – Fafi
Dança: A Morte do Cisne – Fafi
Dança: Ária para Duas Bailarinas –Fafi
Teatro: Ciclo de Estudos – TURMA III – técnico em Teatro – Fafi
Música: Fragmento – 9ª Sinfonia de Beethoven – Circuito Cultural
Fotografia: Ensaio fotográfico de Quarentena – Circuito Cultural
Dança: Encerramento de Dança de Salão - Circuito Cultural
Quarta-feira (12 de agosto)
Teatro: Esquadros Imaginários – Fafi
Música: Cavaquinho – Mucane
Fotografia: Exercícios fotográficos – Inspirado em Steve McCurry – Circuito Cultural
Dança: Ainda Há Tempo – Fafi
Dança: Saudades – Fafi
Dança: Cotidiano – Fafi
Fotografia: Série: Exercícios fotográficos – Diferentes tipos de fotografia – Circuito Cultural
Dança: Impulso – Fafi
Dança: Perspectivas – Fafi
Dança: Sinfonia – Fafi
Teatro: Linguagens do Corpo II – Fafi
Dança: Solidão – Fafi
Dança: Encerramento de Danças Urbanas – Circuito Cultural
Teatro: Encerramento da oficina de Teatro – Circuito Cultural
Dança: Essência – Fafi
Dança: A Arte na Dimensão da Vida - Mucane
Dança: Fogo – Fafi
Quinta-feira (13 de agosto)
Infantil e Cultura Popular
Dança: Que Não Nos Falte Esperança – Fafi
Dança: Sol Todo Dia - Fafi
Dança: Crescimento – Fafi
Dança: Amizade – Fafi
Contação de Histórias: A Ratoeira – Circuito Cultural
Dança: Meu Corpo Dança – Circuito Cultural
Dança: Pulso – Fafi
Dança: Um Passeio na Lagoa – Circuito Cultural
Teatro: Esquetes do Dia a Dia – Fafi
Cultura Popular: Danças Populares – Mucane
Cultura Popular: Semana do Cordel – Mucane
Cultura Popular: Semana da Memória – Mucane
Cultura Popular: Encerramento de Artesanato livre e conceitual – Circuito Cultural
Cultura Popular: Desfile do Núcleo de Costura – Circuito Cultural
Cultura Popular: Semana do Conto Africano – Mucane
Cultura Popular: Encerramento de Capoeira – Circuito Cultura