Começa nesta segunda (08) pagamento do IPVA para veículos leves

Começa a vencer nesta segunda-feira (8), o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Espírito Santo, para os veículos leves. Os contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento terão 5% de desconto. Desde o último ano, os boletos não são mais encaminhados para o endereço dos contribuintes e devem ser emitidos nos sites do Detran ou da Sefaz, como explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.