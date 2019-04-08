Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

PAGAMENTO DE IMPOSTO

Começa nesta segunda (08) pagamento do IPVA para veículos leves

Acompanhe a entrevista na CBN Vitória do secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 11:40

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 abr 2019 às 11:40
Começa a vencer nesta segunda-feira (8), o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Espírito Santo, para os veículos leves. Os contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento terão 5% de desconto. Desde o último ano, os boletos não são mais encaminhados para o endereço dos contribuintes e devem ser emitidos nos sites do Detran ou da Sefaz, como explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogelio Pegoretti - 08-04-19
 
 
Os donos de veículos leves poderão parcelar o IPVA em quatro vezes. Para a apuração do IPVA, é usado como base o valor médio de mercado em relação aos veículos terrestres conforme a marca, o modelo, a espécie e o ano de fabricação, considerando a respectiva alíquota. No Espírito Santo, a alíquota para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. Já para motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus, de 1%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados