Começa nesta segunda (08) pagamento do IPVA para veículos leves

Começa a vencer nesta segunda-feira (8), o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Espírito Santo, para os veículos leves. Os contribuintes que efetuarem o pagamento em cota única até a data do vencimento terão 5% de desconto. Desde o último ano, os boletos não são mais encaminhados para o endereço dos contribuintes e devem ser emitidos nos sites do Detran ou da Sefaz, como explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rogelio Pegoretti - 08-04-19
Os donos de veículos leves poderão parcelar o IPVA em quatro vezes. Para a apuração do IPVA, é usado como base o valor médio de mercado em relação aos veículos terrestres conforme a marca, o modelo, a espécie e o ano de fabricação, considerando a respectiva alíquota. No Espírito Santo, a alíquota para carros de passeio e utilitários é de 2% sobre o valor do veículo. Já para motos, caminhões, micro-ônibus e ônibus, de 1%.