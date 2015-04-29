Começa desvio de adutora para eliminar incêndio em turfa

Equipe que atua no combate ao incêndio em turfa na Serra inicia nesta quarta-feira (29) duas novas operações para tentar debelar, definitivamente, os focos. Uma delas é fazer um desvio de um adutora de água do Rio Santa Maria para continuar encharcando local.

A outra estratégia será a utilização de máquinas para retirar água do lençol freático. De acordo com o coronel Fabiano Bonno, comandante da Defesa Civil Estadual, apesar de 98% do incêndio em turfa já estarem debelados, os 2% restantes ainda devem levar mais 20 dias de atuação da corporação para o fim.