Começa a mudar perfil dos pretendentes à adoção no Espírito Santo

Sensibilidade e amor pela vida: dia das crianças é uma data especial para pais e filhos passarem juntos. Porém, é preciso se lembrar também de quem precisa de afeto e carinho e está aguardando por uma nova família. A campanha do Tribunal de Justiça “Esperando Por Você” incentiva a adoção de crianças que não fazem parte do perfil usualmente procurado por quem está em busca da adoção. Crianças com mais de oito anos, ou que tenham alguma necessidade especial, ou ainda grupos de irmãos fazem parte do público alvo da campanha.
De acordo com assistente social da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, Luciana Lacerda, aproximadamente 100 crianças e adolescentes estão prontos para serem adotadas. Cerca de 86% das crianças possuem mais de oito anos de idade, 49% fazem parte de grupos de irmãos e 23% têm deficiência física. Em entrevista à CBN, Luciana Lacerda também relata que as Varas da Infância e da Juventude têm habilitado cada vez mais pessoas solteiras e casais homoafetivos em união estável, que pretendem formar uma família por meio da adoção. Confira mais detalhes sobre o assunto nesta edição do CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Lacerda - 14.29s - 12-10-18