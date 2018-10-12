Começa a mudar perfil dos pretendentes à adoção no Espírito Santo

Sensibilidade e amor pela vida: dia das crianças é uma data especial para pais e filhos passarem juntos. Porém, é preciso se lembrar também de quem precisa de afeto e carinho e está aguardando por uma nova família. A campanha do Tribunal de Justiça “Esperando Por Você” incentiva a adoção de crianças que não fazem parte do perfil usualmente procurado por quem está em busca da adoção. Crianças com mais de oito anos, ou que tenham alguma necessidade especial, ou ainda grupos de irmãos fazem parte do público alvo da campanha.