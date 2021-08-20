Começa a convocação da lista de espera na Ufes; candidatos devem ficar atentos

Desde quinta-feira (19) os candidatos que manifestaram interesse na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referente à segunda edição de 2021, já podem ser convocados pelas universidades. No Estado, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou o edital de convocação dos candidatos aprovados na lista de espera do Sisu Ufes 2021-2. Todos os inscritos na lista de espera para uma vaga em curso de graduação da Universidade devem fazer a solicitação de matrícula no período de 1° a 6 de setembro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador de matrícula e controle acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação, Daniel Faian, orienta os candidatos.