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Sisu

Começa a convocação da lista de espera na Ufes; candidatos devem ficar atentos

O coordenador de matrícula e controle acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação, Daniel Faian, explica os prazos e orienta os candidatos

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 17:33

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

20 ago 2021 às 17:33
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na imagem, o Teatro Universitário e o Cine Metrópolis
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Na imagem, o Teatro Universitário e o Cine Metrópolis Crédito: Ricardo Medeiros
Desde quinta-feira (19) os candidatos que manifestaram interesse na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referente à segunda edição de 2021, já podem ser convocados pelas universidades. No Estado, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou o edital de convocação dos candidatos aprovados na lista de espera do Sisu Ufes 2021-2. Todos os inscritos na lista de espera para uma vaga em curso de graduação da Universidade devem fazer a solicitação de matrícula no período de 1° a 6 de setembro. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o coordenador de matrícula e controle acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação, Daniel Faian, orienta os candidatos.
Entrevista - Lucas Valadão - Daniel Faian - 20-08-21.mp3

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