Combinação de bebida alcoólica e direção ocasiona novo acidente no ES

Além de estar embriagado, o motorista Neucimar Perez Freire, 46 anos, que provocou o acidente que resultou na morte de Wileçon Ferreira da Silva, na avenida Audifax Barcelos, em Jacaraípe, na noite desse domingo (21), estava com licenciamento do caminhonete que dirigia vencido desde 2014. Ele foi autuado por embriaguez ao volante, uma vez que o teste de bafômetro acusou 0.75 mg/l de álcool. O limite para crime de embriaguez é 0,34 mg/l. Mais um caso da combinação de bebida alcoólica e direção que trouxe vítimas ao trânsito. Nesta edição do CBN Cotidiano, o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no Espírito Santo (Abramet), Sandro Rotunno, explica o funcionamento da lei seca e as consequências do comportamento do motorista embriagado no trânsito.