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Segurança

Combate à violência: ES terá unidade da Casa da Mulher Brasileira

Ouça entrevista com a secretária Estadual de Mulheres, Jacqueline Moraes

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 set 2023 às 10:55
Violência contra a mulher
Violência contra a mulher Crédito: Pixabay
Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que, em 2022, uma mulher foi morta a cada seis horas no país. No total, foram 1.437 vítimas de feminicídio no ano passado, um aumento de 6,5% em relação aos 1.347 registrados em 2021.
O anuário produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que, em sete de cada dez femincídios no país, a vítima foi morta dentro da casa em que vivia. Diante desse cenário, o Ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino, assinou com o governo do Espírito Santo o Termo de Adesão para implantação da Casa da Mulher Brasileira no Estado. A Casa da Mulher Brasileira é um recurso no atendimento às mulheres vítimas de violência. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária estadual de Mulheres, Jacqueline Moraes, fala sobre o assunto.
A unidade que será instalada no Estado é do tipo 1, o maior previsto, com 3 mil metros quadrados, e reúne todos os serviços para atendimento à mulher vítima de violência como Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria, Polícia Civil, entre outras instituições. Ela também terá espaço para abrigo provisório. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jacqueline Moraes- 11-09-23.mp3

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