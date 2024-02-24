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Dengue no ES

Combate a dengue: saiba como está a vacinação na Grande Vitória

Ouça os secretários municipais de Saúde de Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 12:03

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

24 fev 2024 às 12:03
Qdenga, vacina contra dengue
Qdenga, vacina contra dengue Crédito: Rogério Vidmantas/Prefeitura de Dourados
O Espírito Santo recebeu, na última quinta-feira (22), a primeira remessa de doses das vacinas contra a dengue. O lote com 58.530 doses foi encaminhado para 23 cidades capixabas para começar a imunização de crianças de 10 a 11 anos. Em entrevista à CBN Vitória, os secretários municipais de Saúde de Cariacica, Vitória, Vila Velha e Serra detalham como está sendo a vacinação nas cidades. Acompanhe!
Combate a dengue: saiba como está a vacinação em Cariacica com o Secretário Municipal de Saúde César Colnago:
CBN - Entrevista Patricia Vallim - César Colnago - 24-02-24
Combate a dengue: saiba como está a vacinação em Vitória com a Secretária Municipal de Saúde Magda Lamborghini:
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Magda Lamborghini - 24-02-24
Combate a dengue: saiba como está a vacinação em Vila Velha com a Secretária Municipal de Saúde Cátia Lisboa:
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Cátia Lisboa - 24-02-24
Combate a dengue: saiba como está a vacinação em Serra com a Secretária Municipal de Saúde Fernanda Coimbra:
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Fernanda Coimbra - 24-02-24

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