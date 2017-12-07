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SEGURANÇA

Comando da Polícia Militar no Espírito Santo não será alterado

A garantia é do secretário de Estado de Segurança, Andre Garcia

Publicado em 07 de Dezembro de 2017 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 dez 2017 às 11:28
Comando da Polícia Miliar no Espírito Santo não será alterado. A garantia é do secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, em entrevista à CBN Vitória. Segundo Garcia, a permanência do coronel Nilton Rodrigues está mantida. O secretário também adiantou que nos próximos dias serão anunciadas novas medidas para a reorganização da área de saúde dos militares. André Garcia também falou sobre a proposta de anistia aos militares que se envolveram na greve de fevereiro deste ano e cujo projeto avança na Câmara dos Deputados.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - André Garcia - 07-12-17

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