Comando da Polícia Militar no Espírito Santo não será alterado

Comando da Polícia Miliar no Espírito Santo não será alterado. A garantia é do secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, em entrevista à CBN Vitória. Segundo Garcia, a permanência do coronel Nilton Rodrigues está mantida. O secretário também adiantou que nos próximos dias serão anunciadas novas medidas para a reorganização da área de saúde dos militares. André Garcia também falou sobre a proposta de anistia aos militares que se envolveram na greve de fevereiro deste ano e cujo projeto avança na Câmara dos Deputados.