Comandante Geral da PM analisa cenário em Cariacica após tiroteio

Um confronto entre policiais e criminosos deixou um suspeito morto e uma mulher ferida entre os bairros Porto Novo e Presidente Médici, em Cariacica, no Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (2). Durante a a manhã desta terça-feira o secretário de Estado de Segurança Pública, André Garcia, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, e o comandante do Policiamento Ostensivo Metropolitano, coronel Alexandre Ramalho, estiveram no local. Confronto deixou dois mortos, incluindo uma estudante de 18 anos, Karolaine do Rosário Matos, vítima de bala perdida. Ela foi atingida durante um confronto entre policiais militares e criminosos no bairro Porto Novo, em Cariacica. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Nilton Rodrigues, traz mais detalhes da ação da PM na localidade e sobre o atual cenário na região.
Entrevista Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Nilton Rodrigues
Entrevista - Fabio Botacin - Coronel Nilton - 03-04-18.mp3
Entrevista Secretário de Segurança Pública André Garcia
Entrevista - Fabio Botacin - Andre Garcia - 03-04-18.mp3