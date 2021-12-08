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Sobre greve na Polícia

Comandante da PM diz que sociedade pode ficar tranquila e que tropa está trabalhando na máxima normalidade

A entrevista foi concedida com exclusividade à Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (08)

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:00

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 dez 2021 às 17:00
Coronel Douglas Claus, comandante-geral da PMES
Coronel Douglas Claus, comandante-geral da PMES Crédito: Carlos Alberto Silva
O Comandante Geral da Polícia Militar no ES, Coronel Douglas Caus, negou nesta quarta-feira (08), em entrevista exclusiva à CBN Vitória, que parte da tropa esteja se organizando para uma nova greve. “ A sociedade pode ficar tranquila. A tropa está trabalhando na máxima normalidade. Eu garanto que na PM não há indicativo de greve”.
Sobre a reivindicação do abate-teto dos coronéis em cargo de comissão, Douglas Caus disse que um estudo será feito pelas secretarias da Fazenda e Planejamento sobre o assunto.
Fernanda Queiroz entrevista o Coronel Douglas Caus - 08/12/2021
Em uma carta enviada ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, um total de 15 coronéis dos 20 que fazem parte do Alto Comando da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) relataram insatisfação com a gestão da Corporação e cobraram mais diálogo com o governo do Estado.

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