Comandante da PM diz que sociedade pode ficar tranquila e que tropa está trabalhando na máxima normalidade

Coronel Douglas Claus, comandante-geral da PMES Crédito: Carlos Alberto Silva

O Comandante Geral da Polícia Militar no ES, Coronel Douglas Caus, negou nesta quarta-feira (08), em entrevista exclusiva à CBN Vitória, que parte da tropa esteja se organizando para uma nova greve. “ A sociedade pode ficar tranquila. A tropa está trabalhando na máxima normalidade. Eu garanto que na PM não há indicativo de greve”.

Sobre a reivindicação do abate-teto dos coronéis em cargo de comissão, Douglas Caus disse que um estudo será feito pelas secretarias da Fazenda e Planejamento sobre o assunto.

Your browser does not support the audio element. Fernanda Queiroz entrevista o Coronel Douglas Caus - 08/12/2021