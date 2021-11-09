Com um "X" desenhado na mão, mulheres poderão denunciar violência também em cartórios

Campanha "Sinal Vermelho" no combate à violência doméstica Crédito: Divulgação

Desde o último dia 25, os mais de 13 mil cartórios brasileiros passaram a ser pontos de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica. As unidades agora integram a campanha "Sinal Vermelho", que visa incentivar e facilitar denúncias de qualquer tipo de abuso dentro do ambiente doméstico. Por meio de um símbolo, um "X" desenhado na palma da mão, as vítimas poderão, de maneira discreta, sinalizar ao colaborador do cartório a situação de vulnerabilidade e este poderá acionar a polícia. A ação nacional é permanente, envolve a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e está prevista em uma lei sancionada em junho deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o oficial substituto do Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra, Bruno do Valle Couto Teixeira, traz os detalhes. Acompanhe!

Para integrar os cartórios à iniciativa, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil produziu e disponibilizou uma série de materiais a suas unidades de todo o país, como vídeos, cartilha, cartazes e material para as redes sociais, como forma de preparar os funcionários para oferecer auxílio. As mulheres serão abrigadas em uma sala reservada de cada unidade, de onde poderão registrar a denúncia e acionar as autoridades. Caso a vítima não queira, ou não possa ter auxílio no momento, os funcionários deverão anotar seus dados pessoais, como nome, CPF, RG e telefone, para depois comunicar a denúncia às autoridades responsáveis.

Segundo dados da AMB, mais de 17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou sexual entre agosto de 2020 e julho de 2021, número que representa 24,4% da população feminina com mais de 16 anos residente no Brasil. Já as chamadas para o número 180, serviço que registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher, tiveram aumento de 34% em comparação ao mesmo período do ano passado, conforme balanço do governo federal. Ao longo de 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher pelo Disque 180.