Com um caso suspeito de sarampo, Viana vacina população

A secretaria de saúde de Viana realiza nos dois próximos sábados, dias 17 e 24 de agosto, uma ação seletiva contra o Sarampo na cidade. As unidades de saúde estarão abertas entre 8 e 16 horas para imunizar a população. Durante a semana, as unidades de saúde funcionam entre 7 e 16 horas. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária de saúde do município, Camila Valder, explicou que a ação acontece também em virtude de um caso suspeito da doença na cidade, uma criança moradora do bairro Industrial.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Camila Valder - 14-08-19
Esquema de Vacinação
Dia 17/08
UBS
Industrial,
Marcilio de Noronha I e II
Primavera
Canaã
Universal
Ipanema
Bom Pastor e Viana Sede.
Dia 24/08
UBS
Araçatiba
Jucu
Areinha
Soteco
Nova Bethânia I
Nova Bethânia II
Vila Bethânia e Morada de Bethãnia.