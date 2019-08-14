Com um caso suspeito de sarampo, Viana vacina população

A secretaria de saúde de Viana realiza nos dois próximos sábados, dias 17 e 24 de agosto, uma ação seletiva contra o Sarampo na cidade. As unidades de saúde estarão abertas entre 8 e 16 horas para imunizar a população. Durante a semana, as unidades de saúde funcionam entre 7 e 16 horas. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a secretária de saúde do município, Camila Valder, explicou que a ação acontece também em virtude de um caso suspeito da doença na cidade, uma criança moradora do bairro Industrial.