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Mobilidade

Com segundo barco já no ES, Aquaviário é confirmado para agosto

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fabio Damasceno

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jul 2023 às 11:17
Barco para o aquaviário da Grande Vitória
Barco para o aquaviário da Grande Vitória Crédito: Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Últimos preparativos. Com estruturas de banheiros, ar-condicionado, regras de segurança da Marinha (colete individual para cada pessoa) e apitos, o sistema Aquaviário, na Grande Vitória, entrará em operação no próximo mês de agosto. Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o segundo barco chegou nesta semana ao Espírito Santo. A terceira embarcação, e última, encontra-se em Valença, na Bahia, com 90% dos trabalhos concluídos. Serão três estações para embarque e desembarque: Prainha, em Vila Velha, Praça do Papa, em Vitória, e Porto de Santana, em Cariacica. A travessia deve durar, em média, de 5 a 7 minutos para o trecho mais curto, entre Vila Velha e Vitória. A expectativa é que a primeira viagem ocorra entre 05h30 e 6h da manhã e a última às 22h. "É um sistema complementar ao Transcol, nada muda com relação às regras do Transcol", explica.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 14-07-23.mp3

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