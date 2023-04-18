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Saúde

Com quase 50 mil casos confirmados de dengue, epidemia não dá trégua no ES

Ouça detalhes na entrevista com o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 abr 2023 às 11:20
Mosquito, dengue
Cuidado com a dengue! Crédito: Pixabay
O número de mortes provocadas pela dengue no Espírito Santo cresceu de forma exponencial nos primeiros meses de 2023, bem como as notificações dos casos. De acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), ao todo já são 92.336 notificações da doença no Estado entre janeiro e abril deste ano. Desse total, 48.056 foram confirmados e 27.930 ainda estão sob investigação. São 34 óbitos – na última semana, eram 31. Além disso, uma pessoa morreu em 2023 devido à chikungunya, doença também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, principal vetor da dengue. Até o momento, não há registros de óbito por zika. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Cardoso, detalha o panorama da doença. Segundo Cardoso, uma comorbidade identificada entre os que morreram de dengue este ano está a hipertensão, independentemente da idade da vítima. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 18-04-23.mp3

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