Com publicação de portaria, vacinação torna-se obrigatória para servidores públicos do ES

Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde Crédito: TV Gazeta/Reprodução

No Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29), foi publicada a Portaria Conjunta Seger/Sesa Nº 03-R, que determina que o acesso aos órgãos do Executivo Estadual somente será permitido aos servidores vacinados contra a Covid-19. A obrigatoriedade da vacinação começa a valer a partir de amanhã, 1º de dezembro. O ingresso de servidores não imunizados às repartições só é permitido em caso de apresentação de laudo médico que contraindique o uso de imunizantes contra a Covid-19. É o que explica o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!

Será considerado imunizado o agente público que possuir esquema vacinal primário completo, isto é, que já tiver recebido a primeira e a segunda dose ou a dose única do imunizante, de acordo com a previsão do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. O funcionário que não estiver imunizado, ou que esteja com a segunda dose em atraso, será notificado e terá um prazo de cinco dias para comprovar a vacinação contra o coronavírus, mediante envio do atestado de vacinação pelo Sistema de Gestão de Documentos Arquivísticos Eletrônicos - E-Docs.

Além do desconto pelo dia não trabalhado, o não comparecimento poderá implicar, a depender da natureza do vínculo, em: apuração da conduta na seara disciplinar; rescisão do contrato ou termo de compromisso firmado com o órgão ou entidade pública; e adoção de demais providências para resguardar o erário e o interesse público.