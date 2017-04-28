Com protestos, falta ao trabalho gera punição?

Diversas categorias participaram da greve geral nesta sexta-feira (28) em diversas cidades brasileiras, contra as reformas trabalhista e da previdência. Trabalhadores de áreas prioritárias cruzaram os braços ou reduziram o efetivo, como é o caso dos rodoviários na Grande Vitória. Se você não conseguiu chegar ao trabalho por conta de problemas causados por bloqueios em vias ou falta de transporte público, tire dúvidas sobre o que pode ser feito nesse caso.