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ENTREVISTA

Com protestos, falta ao trabalho gera punição?

Ouça as explicações do advogado e professor Eduardo Perini Rezende

Publicado em 28 de Abril de 2017 às 19:27

Publicado em 

28 abr 2017 às 19:27
Manifestação na Terceira Ponte na manhã desta sexta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva A Gazeta
Diversas categorias participaram da greve geral nesta sexta-feira (28) em diversas cidades brasileiras, contra as reformas trabalhista e da previdência. Trabalhadores de áreas prioritárias cruzaram os braços ou reduziram o efetivo, como é o caso dos rodoviários na Grande Vitória. Se você não conseguiu chegar ao trabalho por conta de problemas causados por bloqueios em vias ou falta de transporte público, tire dúvidas sobre o que pode ser feito nesse caso.
Ouça as explicações do advogado e professor Eduardo Perini Rezende, membro da Comissão de Direito do Trabalho e Sindical da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Espírito Santo (OAB-ES). 
Entrevista - Fabio Botacin - Eduardo Perini - 28-04-17.mp3

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