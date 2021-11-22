Com processo inovador de reaproveitamento de óleo, Ufes conquista décima patente

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) conquistou a décima patente da história com um projeto inovador do Ceunes (Centro Universitário Norte do Espírito Santo, São Mateus). A patente foi conquistada na última terça-feira (16) e é a 10ª patente da Universidade em 67 anos. O projeto começou em 2011 pelo Programa de Pós-Graduação em Energia (PNEN). O trabalho consiste na utilização de ondas ultrassônicas no processo de recuperação de um óleo básico a partir de lubrificantes de carros e indústrias. No processo, além das ondas, são adicionados apenas solventes orgânicos que têm menor efeito prejudicial ao meio ambiente, fugindo um pouco dos solventes químicos tradicionais. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Química do Departamento de Ciências Naturais do Ceunes, Maria de Fátima dos Santos, fala sobre o assunto!

Óleo Crédito: Pexels

Mais do que isso, o método traz economia de energia que é dez vezes menor do que os tradicionais implantados na indústria. Segundo a professora, um dos pontos mais importantes, depois da pesquisa, é o processo de conseguir a patente. O grupo de pesquisadores iniciou os trâmites no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) em 2016 e só agora, em novembro de 2021, o processo foi concluído.

Além disso, Maria de Fátima dos Santos, ressaltou que é preciso valorizar o interior do Espírito Santo e a pesquisa do campus da Ufes de São Mateus. “O destaque vai para o reconhecimento que é preciso ter com o campus de São Mateus. É um trabalho inédito. Em 67 anos a Ufes só tem 10 patentes. Nós conseguimos com 11 anos de trabalho”, comenta. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria de Fátima dos Santos - 22-11-21.mp3