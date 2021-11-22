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CBN Universidade

Com processo inovador de reaproveitamento de óleo, Ufes conquista décima patente

Quem explica é a professora de Química do Departamento de Ciências Naturais do Ceunes, Maria de Fátima dos Santos

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:15
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) conquistou a décima patente da história com um projeto inovador do Ceunes (Centro Universitário Norte do Espírito Santo, São Mateus). A patente foi conquistada na última terça-feira (16) e é a 10ª patente da Universidade em 67 anos. O projeto começou em 2011 pelo Programa de Pós-Graduação em Energia (PNEN). O trabalho consiste na utilização de ondas ultrassônicas no processo de recuperação de um óleo básico a partir de lubrificantes de carros e indústrias. No processo, além das ondas, são adicionados apenas solventes orgânicos que têm menor efeito prejudicial ao meio ambiente, fugindo um pouco dos solventes químicos tradicionais. Em entrevista à CBN Vitória, a professora de Química do Departamento de Ciências Naturais do Ceunes, Maria de Fátima dos Santos, fala sobre o assunto!
Óleo
Óleo Crédito: Pexels
Mais do que isso, o método traz economia de energia que é dez vezes menor do que os tradicionais implantados na indústria. Segundo a professora, um dos pontos mais importantes, depois da pesquisa, é o processo de conseguir a patente. O grupo de pesquisadores iniciou os trâmites no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) em 2016 e só agora, em novembro de 2021, o processo foi concluído. 
Além disso, Maria de Fátima dos Santos, ressaltou que é preciso valorizar o interior do Espírito Santo e a pesquisa do campus da Ufes de São Mateus. “O destaque vai para o reconhecimento que é preciso ter com o campus de São Mateus. É um trabalho inédito. Em 67 anos a Ufes só tem 10 patentes. Nós conseguimos com 11 anos de trabalho”, comenta. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maria de Fátima dos Santos - 22-11-21.mp3
[com informações da Universidade Federal do Espírito Santo - Ufes]

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