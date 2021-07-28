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Frio agride vias respiratórias

Com previsão de queda brusca na temperatura, conheça cuidados com a saúde respiratória

As orientações são da médica pneumologista Simone Prezotti

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:46

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 jul 2021 às 17:46
Frente fria tomou o Espírito Santo nesta semana
Frente fria tomou o Espírito Santo nesta semana Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma massa de ar polar que avança pelo Brasil deve chegar no Espírito Santo até esta quinta-feira (29) e derrubar as temperaturas no Estado. A previsão é de recorde de frio. E quais devem ser os cuidados com a saúde diante desse cenário? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica pneumologista Simone Prezotti explica que "o frio é um agressor para nossa respiração" e demanda atenção extra com o sistema respiratório. Segundo ela, frio, de forma geral, já desencadeia diversos sintomas respiratórios e pode piorar o quadro de saúde de quem já doenças respiratórias. Ouça os cuidados que devem ser tomados:
Fabio Botacin entrevista Simone Prezotti - 28/072021

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