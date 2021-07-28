Com previsão de queda brusca na temperatura, conheça cuidados com a saúde respiratória

Uma massa de ar polar que avança pelo Brasil deve chegar no Espírito Santo até esta quinta-feira (29) e derrubar as temperaturas no Estado. A previsão é de recorde de frio. E quais devem ser os cuidados com a saúde diante desse cenário? Em entrevista ao CBN Cotidiano, a médica pneumologista Simone Prezotti explica que "o frio é um agressor para nossa respiração" e demanda atenção extra com o sistema respiratório. Segundo ela, frio, de forma geral, já desencadeia diversos sintomas respiratórios e pode piorar o quadro de saúde de quem já doenças respiratórias. Ouça os cuidados que devem ser tomados: