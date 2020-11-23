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Com poucos passageiros, lojas de aeroportos reclamam de aluguel

A Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos do Brasil (ANCAB) lançou, neste mês, a campanha "Apertem os cintos...O passageiro sumiu"

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:16

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 nov 2020 às 17:16
Fachada do novo Aeroporto de Vitória Crédito: Fernanda Madeira
Oito meses após o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as viagens aéreas ainda estão longe de voltarem ao normal. A redução do número de voos e de passageiros afetou, além das companhias aéreas, os lojistas de aeroportos do país. Muitas lojas ainda permanecem fechadas e sem previsão de reabertura. Para sensibilizar as autoridades e o público, a Associação Nacional de Concessionárias de Aeroportos do Brasil (ANCAB), entidade que reúne lojistas que operam em aeroportos do País lança, neste mês de novembro, a campanha: "Apertem os cintos... O passageiro sumiu". Em entrevista ao CBN Cotidiano desta segunda-feira (23), Mario Portela, presidente da ANCAB, fala do assunto e traz um retrato do setor. 
Segundo o presidente, a situação deu início a um ciclo recessivo que impacta em vários setores da cadeia de negócios e sinaliza um risco de colapso iminente. “A cobrança dos aluguéis, mesmo com o desconto oferecido àqueles que aderissem à proposta da Infraero, provavelmente é o maior problema para a continuidade dos negócios dos lojistas dos aeroportos neste momento. Com uma redução de passageiros domésticos em média de abril a setembro de praticamente 90%, é impossível arcar com estes custos sem enormes prejuízos financeiros. No nosso entendimento, o justo seria a suspensão destes aluguéis ou, no máximo, a cobrança apenas do percentual variável sobre o faturamento real ou desconto proporcional de acordo com a variação dos passageiros, até que a situação se normalize ao patamar pré-pandemia”, destaca. Ouça as explicações completas!
Entrevista - Fábio Botacin - Mário Portela - 23-11-20
 

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