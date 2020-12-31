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federação do comércio explica

Com perda e adaptação na pandemia, comércio do ES vê retomada em 2021

O entrevistado é o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

31 dez 2020 às 11:05
Movimentação do comércio em tempo de pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva
Um dos primeiros setores impactados pela pandemia do novo coronavírus foi o comércio. Lojistas tiveram seus trabalhos para evitar aglomerações e a consequente propagação da covid-19. Em todo o Brasil, as perdas do comércio entre março e setembro chegam a R$ 7,6 bilhões de reais. É o que aponta o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri. Em entrevista à CBN Vitória, ele explica como o setor se adequou durante a crise e, "apesar dos pesares", saiu vitorioso em termos de resultados. José Lino aponta ainda quais são as perspectivas para 2021 e os desafios para o comércio no ano que inicia. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Jose Lino - 23-42s - 31-12-20

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