Com perda e adaptação na pandemia, comércio do ES vê retomada em 2021

Um dos primeiros setores impactados pela pandemia do novo coronavírus foi o comércio. Lojistas tiveram seus trabalhos para evitar aglomerações e a consequente propagação da covid-19. Em todo o Brasil, as perdas do comércio entre março e setembro chegam a R$ 7,6 bilhões de reais. É o que aponta o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), José Lino Sepulcri. Em entrevista à CBN Vitória, ele explica como o setor se adequou durante a crise e, "apesar dos pesares", saiu vitorioso em termos de resultados. José Lino aponta ainda quais são as perspectivas para 2021 e os desafios para o comércio no ano que inicia. Ouça!