Com obras gigantes e coloridas, exposição Jardins Móveis está no ES

O Museu Vale, em Vila Velha, recebe a exposição “Jardins Móveis”, capitaneada pelos artistas Felipe Barbosa e Rosana Ricalde. A mostra conta com 20 obras gigantes e coloridas que, ocupando a área externa do espaço, travam um diálogo com a paisagem ao seu entorno, como a Baía de Vitória e seus navios, por exemplo. A exposição foi inaugurada em 30 de junho e vai até o dia 24 de setembro.

Na exposição será possível um passeio por um ‘bosque encantado’, onde os visitantes encontram grandes esculturas coloridas elaboradas a partir de 4 mil bichos e outros objetos infláveis que ganharam novos significados. A proposta inusitada dos artistas visuais Felipe Barbosa e Rosana Ricalde deu origem a ‘Jardins Móveis’, uma exposição que convida à fantasia e ao mesmo tempo à reflexão sobre a relação entre a natureza e o consumo. Apresentada em parques na Cidade do México, em 2007, e em Lausanne (Suíça), em 2016. Saiba mais detalhes da exposição numa entrevista junto a Ronaldo Barbosa, diretor do Museu Vale, e Felipe Barbosa, artista plástico que junto com a também artista Rosana Ricalde elaboraram as esculturas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista- John Gomes - Ronaldo Barbosa e Felipe Barbosa - 08-07-17

SERVIÇO

JARDINS MÓVEIS

A exposição ‘Jardins Móveis’ de Felipe Barbosa e Rosana Ricalde propõe uma reflexão sobre a ideia de parque urbano como espaço de relaxamento e consumo. São 20 esculturas super coloridas que incorporam bichos e objetos infláveis de forma imaginativa. A mostra ocupa os jardins do Museu Vale, por onde os visitantes poderão andar para descobrir cada escultura e buscar seus significados.

Local: Museu Vale

Período: de 30 de junho a 24 de setembro

Terça a sexta - de 8h às 17h

Sábados e domingos - das 11h às 20h Endereço: Antiga Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas - Vila Velha - Espírito

Informações: (27) 3333-2484