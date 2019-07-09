Com novo recorde de temperatura, Vitória amanhece com 13,5°C

Temperatura bate novo recorde em Vitória e chega a 13,5ºC graus na madrugada desta terça-feira (09). A menor temperatura já registrada este ano até então era de 16,8ºC no dia 07 de junho passado. De acordo com a meteorologista do Instituto Climatempo, Fabiana Weykamp, não só em Vitória que houve grande queda de temperatura: Em Vila Velha mínima de 14,3ºC, Venda Nova do Imigrante 5,5ºC, Ecoporanga 13ºC, Nova Venécia 12,9ºC, Alegre 12,4ºC e Marilândia 10,7ºC, segundo dados do Inmet.