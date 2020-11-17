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promotor explica!

Com mais votado súb-júdice, como fica a eleição em Boa Esperança?

Quem explica é o promotor eleitoral da 39ª Zona Eleitoral, Felipe Pacífico de Oliveira Martins

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:23

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 nov 2020 às 17:23
Prefeitura de Boa Esperança Crédito: Reprodução
Em Boa Esperança, município do Noroeste do Espírito Santo, a população ainda não sabe quem será o próximo prefeito. Isso porque Romualdo Milanese, do Solidariedade, o mais votado na eleição de domingo (15), concorreu com o registro 'sub júdice', e portanto, o resultado do pleito na cidade será considerado indefinido até decisão da Justiça. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o promotor eleitoral da 39ª Zona Eleitoral -que compreende Pinheiros e Boa Esperança, Felipe Pacífico de Oliveira Martins, explica como fica a situação política da cidade. Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Felipe Pacífico de Oliveira Martins - 17-11-20
O candidato possui uma condenação por improbidade administrativa que resultou na suspensão dos direitos políticos dele por três anos. A decisão transitou em julgado (quando não é mais possível apresentar recursos) no Supremo Tribunal Federal (STF) em 19/05/2017. A sanção teria validade até a data de 19/05/2020. Em março de 2020, contudo, ele pediu autorização à Justiça para fazer a filiação partidária, mas o Tribunal Superior Eleiitoral (TSE) entende que há impossibilidade de filiação durante o período de suspensão de direitos políticos.
O QUE DIZ ROMUALDO MILANESE
 
Procurado pela reportagem de A Gazeta/CBN na segunda (16), Romualdo disse estar satisfeito com o resultado do pleito e mostrou-se confiante na defesa do recurso que tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES). Na última quarta-feira (11), ele já teve um recursos negado pela Corte. "Primeiro a gente agradece ao eleitorado que, mesmo com toda a turbulência na campanha, me escolheu como prefeito. Estou confiante que a Justiça reconheça minha vitória nas urnas, pois este foi o anseio dos eleitores da nossa cidade. Fui o escolhido mais uma vez para ser o prefeito de Boa Esperança", disse o candidato, que já foi prefeito do município entre os anos de 2009 e 2016.
O QUE DIZ O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE-ES)
 
O TRE-ES informa que, até que o recurso do candidato a prefeito mais votado em Boa Esperança seja julgado, a eleição no município seguirá sem resultado.
 

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