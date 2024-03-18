Com mais de 3 mil ocorrências ao ano, bombeiros alertam para aumento dos acidentes com motos

Os bombeiros do Espírito Santo movimentaram as redes sociais, na última semana, com uma "trend" para alertar os riscos de acidentes envolvendo motociclistas. Com a chamada "trend de transição", a corporação usa um vídeo de um motoqueiro colidindo com a traseira de um furgão para, primeiramente, chamar a atenção dos internautas. Foram 2.236 atendimentos realizados, no último ano, sobre esse tipo de ocorrência. Ainda, de acordo com as estatísticas do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), dessas 2.236 ocorrências envolvendo motocicletas, 82% delas por colisões, as demais por queda. Nos últimos cinco anos, segundo o Corpo de Bombeiros, foram em média de 3037 ocorrências envolvendo motos. Os municípios com maiores registros de ocorrências dessa natureza são, na ordem, Vila Velha, Linhares, Vitória, São Mateus e Cariacica. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de operações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), coronel Scharlyston Paiva, detalha essas ocorrências no Estado. Ouça a conversa completa!