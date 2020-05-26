Com mais carros nas ruas, parquímetros voltam a operar em Vitória

Após o aumento na circulação de veículos em Vitória na última semana, o estacionamento rotativo voltou a funcionar na segunda-feira (25). Os parquímetros deixaram de operar no dia 20 de março, quando teve início o isolamento social em Vitória. Segundo a prefeitura, a circulação de veículos na capital aumentou cerca de 17% na última semana, o que representa 45 mil veículos a mais nas vias. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim, explica que a medida foi tomada para trazer organização ao trânsito dessas regiões. "Os locais com maior demanda das vagas foram o Centro de Vitória e a Praia do Canto", diz.