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VITÓRIA

Com mais carros nas ruas, parquímetros voltam a operar em Vitória

Segundo a prefeitura, volta do parquímetro dá-se pela circulação de veículos na capital, que aumentou cerca de 17% na última semana

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 14:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

26 mai 2020 às 14:24
Os parquímetros em Vitória Crédito: André Sobral/ Prefeitura de Vitória
Após o aumento na circulação de veículos em Vitória na última semana, o estacionamento rotativo voltou a funcionar na segunda-feira (25). Os parquímetros deixaram de operar no dia 20 de março, quando teve início o isolamento social em Vitória. Segundo a prefeitura, a circulação de veículos na capital aumentou cerca de 17% na última semana, o que representa 45 mil veículos a mais nas vias. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a secretária de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim, explica que a medida foi tomada para trazer organização ao trânsito dessas regiões. "Os locais com maior demanda das vagas foram o Centro de Vitória e a Praia do Canto", diz.
Entrevista - Fábio Botacin - Ana Elisa Nahas Amorim - 26-05-20
 
A medida leva em consideração que a circulação de veículos nas áreas contempladas diminuiu cerca de 20% na época da implantação do rotativo. A prefeitura também informou que os funcionários da empresa deverão usar equipamentos de proteção individual durante todo o expediente. A suspensão do serviço havia sido decidida em comum acordo entre a empresa concessionária e a Setran, por conta da diminuição da circulação de veículos devido à pandemia do coronavírus. Porém, há a necessidade de voltar a regular as vagas.

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