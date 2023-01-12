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Economia

Com maior segurança jurídica do país, Serra é a melhor cidade para investir no ES

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o economista Eduardo Araújo, analisa o assunto

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 17:59

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

12 jan 2023 às 17:59
Imagens aéreas do bairro Morada de Laranjeiras, na Serra
Imagens aéreas do bairro Morada de Laranjeiras, na Serra Crédito: Luciney Araújo
Segurança jurídica para se investir nas cidades! Com maior segurança jurídica do país, a Serra é a cidade com melhor ambiente de negócios no Espírito Santo, segundo o Índice de Concorrência dos Municípios (ICM) referente ao ano de 2022, divulgado pelo Ministério da Economia. O município capixaba obteve nota 540,5 — 14% acima da média nacional (473,9) – e ficou com a 21ª colocação no ranking geral. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o economista Eduardo Araújo, explica o que é o conceito de segurança jurídica, a importância desse tipo de levantamento e as características econômicas da Serra. Ouça a conversa completa!
Entrevista Aurélio de Freitas - Eduardo Araújo - 12-01-23

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