Com liberação de trecho, motorista poderá cruzar toda Leitão da Silva

Obras da Avenida Leitão da Silva Crédito: Fernando Madeira

Até o fim de fevereiro, mais um trecho da avenida Leitão da Silva, em Vitória, deve ser liberado para o trânsito de veículos. A informação foi dada pelo diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), Luiz Cesar Maretto, em entrevista à Rádio CBN Vitória. A parte contemplada será entre o acesso à avenida pela Rua Dona Maria Rosa, em Andorinhas, até a Rua das Palmeiras, em Itararé. A partir daí, como as obras continuam, o fluxo em direção à avenida Beira-mar volta a ser feito em meia pista. Com isso, segundo Maretto, toda a avenida poderá ser usada por motoristas novamente.

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“Sem ser nessa próxima semana, mas na outra, estamos trabalhando para começar o pavimento neste trecho. E aí, até o final de fevereiro a gente vai ter a condição de utilizar de fato a Leitão da Silva: descer a Ponte da Passagem, entrar na Rua Dona Maria Rosa e sair na Beira-mar. Mesmo que ela [avenida Leitão da Silva] não esteja a toda pavimentada, você já atravessa até a Rua das Palmeiras, e já tem condição de, no trecho com meia pista, de atravessar a Leitão da Silva toda”, disse.

TRECHO

Outro trecho da avenida que está aberto para as obras deve ser pavimentado até o fim de março. Três equipes estão trabalhando desde a Rua das Palmeiras até a entrada do bairro Gurigica, onde está localizado grande parte do comércio na avenida. Segundo Maretto, mesmo sem pavimentação, até o fim do próximo mês as galerias deverão estar cobertas.

“Nós estamos agora com três equipes. Uma está fazendo essa atividade em direção a entrada do bairro Gurifica, outra equipe está indo em direção a Rua das Palmeiras, e outra está no meio, próximo a saída da rua Robert Kennedy. Nós não botamos a mão da Rio Branco até a Cesar Hilal. A gente só vai começar o outro trecho em Março. Isso eu combinei com os comerciantes lá. Estamos fazendo um esforço grande para poder, em março, terminar este trecho até a entrada do bairro Gurigica. A gente pode até não conseguir pavimentar, mas as galerias todas estarão cobertas até o final de março”.

RIO BRANCO x CÉSAR HILAL

Parte da avenida que ainda não recebeu intervenções, o trecho entre o cruzamento com a César Hilal e o acesso à avenida Rio Branco só deve receber as primeiras modificações após o fim das obras já iniciadas. Neste local, haverá uma análise preliminar antes do início dos trabalhos.

“No início e meados de março, a gente inicia esse segundo trecho. Porque já teremos minimizados este trecho lá de trás, já estamos fechando e a gente já tem a possibilidade de iniciar o próximo trecho, entre a Rio Branco e a César Hilal. Neste sábado [dia 09] teremos uma máquina fazendo uma prospecção nesse trecho, para entender o que temos ali embaixo. Para não acontecer de botar a máquina, romper a rua e depois descobrir o que tem dentro, e aí ficar com aquele buraco aberto, passando vergonha sem saber o que fazer com ele”.

ATÉ A BEIRA-MAR

Nas próximas semanas também devem ser iniciadas as intervenções entre o cruzamento com a César Hilal e a avenida Beira-mar. Segundo Maretto, as obras são simples e não demandarão muito tempo para serem concluídas.

“Hoje [quarta-feira] conversei com a secretaria de Transporte da prefeitura de Vitória, para autorizar o início na semana que vem das obras no trecho da César Hilal até a Beira-mar. Que é simples, obra de calçada, de pavimento. Não vai ter galeria, não vai ter buraco, nada disso. Vamos tocar isso até para poder diminuir o porcentual do que temos que executar”.

Quanto a conclusão total das obras, o diretor-geral disse que o contrato prevê o mês de agosto deste ano. No entanto, por não saber a dimensão de algumas intervenções, Maretto preferiu garantir que a avenida será entregue até o fim do ano.

“Não é fácil terminar essa obra em agosto de 2019 sem saber exatamente o que nós temos embaixo. É uma loucura o que foi feito, iniciar uma obra nessa circunstância. Se não (terminar em) agosto, mas pelo menos em agosto teremos pavimento, calçada, faltando poucas coisas. Estou sendo franco e claro com os comerciantes até para que eles possam compreender o grau de dificuldade que a gente tem lá. Mas, esse ano fica pronto. O natal esse ano vai ser de sucesso na Leitão da Silva”, completou.