Com juros em alta, financiar imóvel pode ser arriscado

Nos últimos anos, houve um boom do mercado imobiliário com o crédito farto, que praticamente tinha sumido do setor. Além disso, caiu o valor dos imóveis e aumentou a oferta dos mesmo. Por outro lado, a situação atual é economia instável, com inflação e juros em alta.

Segundo o doutor em ciências contábeis e especialista em finanças e mercado financeiro, o professor da Fucape Fernando Galdi, por causa do cenário financeiro atual, o momento é delicado para quem não tem dinheiro para comprar um imóvel.

A dica é fazer uma poupança e reunir a maioria dos recursos para dar uma grande entrada na hora da compra. "Com os preços praticados na Grande Vitória, é possível ainda que o interessado pague um aluguel a junte recursos na poupança visando a compra".

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