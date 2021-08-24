Com ingressos à venda, saiba quais as regras para eventos no ES

Confira o que pode e o que não pode para o setor de eventos na pandemia Crédito: Pexels

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo e um momento da pandemia que apresenta a maioria das cidades capixabas classificadas em risco baixo para a transmissão da doença, começaram a surgir nas redes sociais anúncios de grandes eventos para o verão 2022. São shows que devem ser realizados a partir de dezembro em locais badalados da estação mais quente do ano, como em Guarapari.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro, avalia que o planejamento é importante, visto que um grande evento exige essa antecipação. Ela afirma que a pasta tem boas expectativas para os próximos meses, que podem trazer maior flexibilização para o setor de eventos. Ouça a entrevista!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Lucas Valadão - Lenise Loureiro - 24-08-21.mp3

Já Pablo Pacheco, diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos no Espírito Santo (Abrape-ES), acompanha de perto o planejamento do setor e confia numa retomada no verão. Ele revela que uma das opções em debate pelos empresários é que os eventos possam exigir o comprovante da vacinação. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Lucas Valadão - Pablo Pacheco - 24-08-21.mp3

SAIBA O QUE ESTÁ PERMITIDO ATUALMENTE