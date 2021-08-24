Com ingressos à venda, saiba quais as regras para eventos no ES

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo e um momento da pandemia que apresenta a maioria das cidades capixabas classificadas em risco baixo para a transmissão da doença, começaram a surgir nas redes sociais anúncios de grandes eventos para o verão 2022. São shows que devem ser realizados a partir de dezembro em locais badalados da estação mais quente do ano, como em Guarapari.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a secretária estadual de Turismo, Lenise Loureiro, avalia que o planejamento é importante, visto que um grande evento exige essa antecipação. Ela afirma que a pasta tem boas expectativas para os próximos meses, que podem trazer maior flexibilização para o setor de eventos. Ouça a entrevista!
Entrevista - Lucas Valadão - Lenise Loureiro - 24-08-21.mp3
Já Pablo Pacheco, diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos no Espírito Santo (Abrape-ES), acompanha de perto o planejamento do setor e confia numa retomada no verão. Ele revela que uma das opções em debate pelos empresários é que os eventos possam exigir o comprovante da vacinação. Acompanhe!
Entrevista - Lucas Valadão - Pablo Pacheco - 24-08-21.mp3
SAIBA O QUE ESTÁ PERMITIDO ATUALMENTE
Shows e apresentações culturais estão permitidos em cidades de risco baixo na classificação do governo do Estado. Podem participar até 300 pessoas, sem necessidade de vacinação comprovada. Já eventos sociais podem reunir até 600 pessoas, mas há a necessidade de comprovar a imunização com, pelo menos, a primeira dose.