Com Influenza e Covid descartadas, Sesa investiga bactéria e fungo para surto no Santa Rita

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está testando mais de 300 patógenos, entre vírus, fungos e bactérias para descobrir a origem do surto de contaminação registrado no Hospital Santa Rita, em Vitória. As investigações realizadas pela pasta até o momento já descartaram que as infecções possam ter sido causadas por vírus da Covid e da Influenza A e B (gripe). Em entrevista à CBN VItória, na manhã desta segunda-feira (27), o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffman, disse acreditar que a contaminação pode estar ligada a uma causa ambiental, como água, comida ou filtro de ar-condicionado na ala frequentada pelos profissionais contaminados. Amostras diversas coletadas do hospital seguem em análise no Laboratório Central/ES e na Fiocruz. Resultado devem sair até esta sexta (31).