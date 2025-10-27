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Saúde

Com Influenza e Covid descartadas, Sesa investiga bactéria e fungo para surto no Santa Rita

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffman

Publicado em 27 de Outubro de 2025 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 out 2025 às 10:41
O secretário de Saúde Tyago Hoffmann (destaque) tranquilizou pacientes em post nas redes sociais sobre segurança do Hospital Santa Rita
secretário de Saúde Tyago Hoffmann (destaque)  Crédito: Reprodução/ Instagram
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está testando mais de 300 patógenos, entre vírus, fungos e bactérias para descobrir a origem do surto de contaminação registrado no Hospital Santa Rita, em Vitória. As investigações realizadas pela pasta até o momento já descartaram que as infecções possam ter sido causadas por vírus da Covid e da Influenza A e B (gripe). Em entrevista à CBN VItória, na manhã desta segunda-feira (27), o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffman, disse acreditar que a contaminação pode estar ligada a uma causa ambiental, como água, comida ou filtro de ar-condicionado na ala frequentada pelos profissionais contaminados. Amostras diversas coletadas do hospital seguem em análise no Laboratório Central/ES e na Fiocruz. Resultado devem sair até esta sexta (31).
Segundo o Secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, o número de funcionários contaminados internados caiu de 8 para 6. Nenhum paciente que já estava em tratamento na unidade foi infectado, mas 12 acompanhantes apresentaram sintomas e estão internados em hospitais da Grande Vitória.
Entrevista Fernanda Queiroz - Tyago Ribeiro Hoffmann - 27-10-25

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