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Entrevista

Com fraude no setor de rochas, receita estadual deixa de arrecadar R$ 700 milhões

A operação Âmbar desarticulou o esquema milionário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta semana

Publicado em 13 de Novembro de 2015 às 14:32

Publicado em 

13 nov 2015 às 14:32
R$ 700 milhões deixaram de ser arrecadados pela receita estadual entre impostos e multas com a fraude milionária desarticulada nesta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no setor de rochas.
De acordo com o subsecretário de Receita da secretaria de Estado da Fazenda, Bruno Negris, o faturamento total oculto já identificado pelas empresas envolvidas no esquema foi de aproximadamente R$ 1,5 bilhão nos últimos cinco anos.
A fraude consistia na utilização de empresas de fachada para emissão de notas fiscais que lastreavam operações de venda de mármore e granito para todo o território nacional. O esquema era capitaneado por um grupo de operadores que recebia comissões de empresários locais a fim de ocultá-los nas operações de compra e venda, transferindo suas obrigações tributárias a empresas laranjas. Entre as empresas fiscalizadas há até um lava jato.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Negris - 13-11-15

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