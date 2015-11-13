Com fraude no setor de rochas, receita estadual deixa de arrecadar R$ 700 milhões

R$ 700 milhões deixaram de ser arrecadados pela receita estadual entre impostos e multas com a fraude milionária desarticulada nesta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no setor de rochas.

De acordo com o subsecretário de Receita da secretaria de Estado da Fazenda, Bruno Negris, o faturamento total oculto já identificado pelas empresas envolvidas no esquema foi de aproximadamente R$ 1,5 bilhão nos últimos cinco anos.

A fraude consistia na utilização de empresas de fachada para emissão de notas fiscais que lastreavam operações de venda de mármore e granito para todo o território nacional. O esquema era capitaneado por um grupo de operadores que recebia comissões de empresários locais a fim de ocultá-los nas operações de compra e venda, transferindo suas obrigações tributárias a empresas laranjas. Entre as empresas fiscalizadas há até um lava jato.