Com fim de revezamento, sete mil servidores estaduais voltam ao trabalho presencial

Os servidores públicos que estavam cumprindo parte da jornada semanal em de forma remota voltam para o trabalho presencial a partir desta quarta-feira (16). A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento na sexta-feira (11), e só não vai afetar os funcionários que têm comorbidades e que, por ventura, não tenham sido vacinados. Para continuar atuando de casa, será necessário apresentar uma justificativa.
Ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, explicou que a retomada presencial foi possível graças ao mapa de risco que colocou a maioria das cidades capixabas nos riscos baixo e moderado. Segundo ele, cerca de 7 mil servidores estavam revezando 50% em jornada remota e 50% presencial. Outros 1.200 servidores permanecerão trabalhando remotamente de forma contínua, por pertencerem ao grupo de risco da Covid-19.
Fabio Botacin entrevista Marcelo Calmon - 14/06/2021