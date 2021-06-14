Com fim de revezamento, sete mil servidores estaduais voltam ao trabalho presencial

Os servidores públicos que estavam cumprindo parte da jornada semanal em de forma remota voltam para o trabalho presencial a partir desta quarta-feira (16). A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento na sexta-feira (11), e só não vai afetar os funcionários que têm comorbidades e que, por ventura, não tenham sido vacinados. Para continuar atuando de casa, será necessário apresentar uma justificativa.