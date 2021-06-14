Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Com fim de revezamento, sete mil servidores estaduais voltam ao trabalho presencial
Entenda como será a retomada

Com fim de revezamento, sete mil servidores estaduais voltam ao trabalho presencial

O entrevistado é o o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:47

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:47
Edifício Fábio Ruschi, onde funcionam diversas secretarias estaduais Crédito: Pexels
Os servidores públicos que estavam cumprindo parte da jornada semanal em de forma remota voltam para o trabalho presencial a partir desta quarta-feira (16). A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande em pronunciamento na sexta-feira (11), e só não vai afetar os funcionários que têm comorbidades e que, por ventura, não tenham sido vacinados. Para continuar atuando de casa, será necessário apresentar uma justificativa.
Ao CBN Cotidiano, o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, explicou que a retomada presencial foi possível graças ao mapa de risco que colocou a maioria das cidades capixabas nos riscos baixo e moderado. Segundo ele, cerca de 7 mil servidores estavam revezando 50% em jornada remota e 50% presencial. Outros 1.200 servidores permanecerão trabalhando remotamente de forma contínua, por pertencerem ao grupo de risco da Covid-19.
Fabio Botacin entrevista Marcelo Calmon - 14/06/2021

Veja Também

Após autorização para porto, Aracruz já começa a ter empregos abertos

Vila Velha perto de ter 1ª praia do ES com certificação internacional

Estudo de Viana quer provar se meia dose da vacina AstraZeneca é tão eficaz quanto dose cheia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prova de concurso público
Governo do ES contrata temporários com salário de até R$ 5.500
Imagem de destaque
Dia Mundial da Corrida: 6 erros comuns que podem causar lesões
Imagem de destaque
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados