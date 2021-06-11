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Saúde do olho

Com excesso de exposição às telas, casos de miopia em crianças triplicam

Ouça detalhes na entrevista com a médica oftalmologista Damaris Bueno

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:44

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:44
Casos de miopia em crianças aumentaram em crianças em 2020
Casos de miopia em crianças aumentaram em crianças em 2020 Crédito: Freepik
Fabio Botacin entrevista Damaris Bueno - 11/06/2021
Um estudo publicado em janeiro deste ano na revista científica Jama Ophthalmology revelou que, em 2020, o número de casos de miopia nas crianças entre 6 e 8 anos triplicou em comparação com os cinco anos anteriores. O motivo? O excesso de uso das telas. É que aponta a médica oftalmologista Damaris Bueno.
"O que houve, principalmente com a pandemia, foi uma mudança de estilo de vida. As crianças ficam no computador e no tablet o tempo todo. Tudo se tornou online, como a aula e momento de lazer. E isso tudo faz com que apareça uma miopia que provavelmente não apareceria se não ficasse tanto em frente às telas".
Ao CBN Cotidiano, a oftalmologista explica que é necessário conter excesso de telas para reverter o que ela chamou de "epidemia da miopia", causada pela contração do olho focado excessivamente em um ponto luminoso e próximo ao globo ocular. "Não se olha mais para longe. Então a primeira coisa é mudar o estilo de vida. Já no caso da miopia, há alguns métodos para conter o avanço como o colírio de atropina, lentes de contato especiais.
E além da miopia, existem outros problemas que podem surgir, como o ressecamento do olho, dores de cabeça, enxaqueca." Sobre a luz azul, ela esclarece: "a questão não é a luz azul. É muito mais pela musculatura ocular que vai ficar focada muito próxima sem mexer e o olho vai funcionar de uma maneira que não foi criado".

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