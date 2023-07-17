Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia

Com dívidas? Saiba como aderir ao programa “Desenrola Brasil”

Ouça detalhes na entrevista com a economista Carla Beni

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 10:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 jul 2023 às 10:56
Endividamento, dívidas, contas, boletos
Endividamento, dívidas, contas, boletos Crédito: Getty Images
O programa "Desenrola Brasil", criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas, começou nesta segunda-feira (17). O programa foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa. O governo mira em devedores com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Em entrevista à CBN Vitória, a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Carla Beni, traz detalhes do funcionamento do programa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer e Fernanda Queiroz - Carla Beni - 17-07-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados