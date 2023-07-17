Com dívidas? Saiba como aderir ao programa “Desenrola Brasil”

O programa "Desenrola Brasil", criado pelo governo federal para a renegociação de dívidas, começou nesta segunda-feira (17). O programa foi criado para promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. A ideia central é tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população. A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa. O governo mira em devedores com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). Em entrevista à CBN Vitória, a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Carla Beni, traz detalhes do funcionamento do programa. Ouça a conversa completa!