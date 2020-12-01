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BANDEIRA VERMELHA

Com conta de energia mais cara, confira dicas para economizar

As orientações são do engenheiro eletricista Marconi Pereira Fardin, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Crea-ES

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

01 dez 2020 às 17:13
Medidor de energia Crédito: Reprodução/SmartEnergy
A conta de energia vai ficar mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reativou o sistema de bandeira tarifárias e definiu a bandeira vermelha patamar 2 - a mais alta - para o mês de dezembro, com custo de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts/hora consumidos.
Em maio deste ano, em razão da pandemia de covid-19, a Aneel havia decidido manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro deste ano, mas voltou atrás devido à queda no nível de armazenamento dos reservatórios das usinas hidrelétricas e religação de termelétricas.
E para nós, consumidores, como é possível tomar atitudes que possam ajudar a reduzir o valor da conta e economizar?
Entrevista - Fabio Botacin - Marconi Pereira - 01-12-20
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o engenheiro eletricista Marconi Pereira Fardin, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), traz as orientações.

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