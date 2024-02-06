Com cinco óbitos em investigação e 130 pessoas internadas, ES segue em alta de casos de dengue

O crescimento exponencial de casos de dengue no Brasil fez com que, até o momento, quatro estados brasileiros e o Distrito Federal decretassem situação de emergência. Governos do Acre, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro estão preocupados com o aumento de casos de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypt. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, explica como está a situação em terras capixabas e adianta como estão os preparativos para a imunização contra a doença. Somente este ano foram notificados 8.600 casos, sendo destes, 4 mil confirmados com os sorotipos 1 e 2, Atualmente há 130 pessoas internadas e oito delas em estado grave. Um outro dado alarmante tem relação com os óbitos: cinco até o momento, somente nos dois primeiros meses do ano de 2024.