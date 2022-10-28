Com ciclovia concluída, obras na Terceira Ponte seguem com ampliação das faixas

A ampliação da Terceira Ponte entrou em uma última fase, após a conclusão, esta semana, do projeto da ciclovia da vida. A nova fase envolve alterações nas muretas laterais e o aumento de quatro para seis faixas destinadas aos veículos, sendo três em cada sentido. O novo prazo de conclusão das intervenções passou para março de 2023. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica, em entrevista à CBN Vitória, como será esta etapa da obra.