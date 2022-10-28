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Mobilidade

Com ciclovia concluída, obras na Terceira Ponte seguem com ampliação das faixas

Ouça as explicações na entrevista com o secretário de Mobilidade, Fabio Damasceno

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 12:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 out 2022 às 12:21
Imagem de drone da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha
Imagem de drone da Terceira Ponte, que liga Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo
A ampliação da Terceira Ponte entrou em uma última fase, após a conclusão, esta semana, do projeto da ciclovia da vida. A nova fase envolve alterações nas muretas laterais e o aumento de quatro para seis faixas destinadas aos veículos, sendo três em cada sentido. O novo prazo de conclusão das intervenções passou para março de 2023. O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explica, em entrevista à CBN Vitória, como será esta etapa da obra.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno - 28-10-22

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