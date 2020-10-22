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COVID-19

Com aumento dos casos: médico alerta para máscara e distanciamento

Ouça entrevista com o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 10:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 out 2020 às 10:35
Depois de dois meses, o Espírito Santo voltou a registrar mais de mil casos de novos infectados pelo coronavírus em um intervalo de 24 horas. A marca não era superada desde o dia 20 de agosto, quando foram divulgados 1.079 novos diagnósticos positivos. Conforme a atualização mais recente do Painel Covid-19, o estado somou 1.162 confirmações da doença ao total registrado desde o início da pandemia. A alta é significativa diante das últimas semanas, tendo em vista que durante os meses de setembro e outubro somente cinco dias registraram mais de 900 novos casos. 
Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, é indiscutível que além do aumento da testagem, este número reflete também o aumento de casos de covid entre a população capixaba e de internações. Lauro Ferreira Pinto volta a alertar que o uso do máscara, higienização correta e o distanciamento social não podem sair da rotina dos brasileiros até a chegada de uma vacina. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lauro Ferreira Pinto - 22-10-20

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