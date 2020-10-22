Com aumento dos casos: médico alerta para máscara e distanciamento

Depois de dois meses, o Espírito Santo voltou a registrar mais de mil casos de novos infectados pelo coronavírus em um intervalo de 24 horas. A marca não era superada desde o dia 20 de agosto, quando foram divulgados 1.079 novos diagnósticos positivos. Conforme a atualização mais recente do Painel Covid-19, o estado somou 1.162 confirmações da doença ao total registrado desde o início da pandemia. A alta é significativa diante das últimas semanas, tendo em vista que durante os meses de setembro e outubro somente cinco dias registraram mais de 900 novos casos.