Com aumento de casos, GV e Noroeste devem migrar para risco moderado

Entrou em vigor nesta segunda-feira (16), e vai até o domingo (22), o 31º Mapa de Risco Covid-19 do governo do Estado. Do total de municípios capixabas, atualmente, 76 estão classificados em Risco Baixo. Apenas dois permanecem em Risco Moderado: Ecoporanga e Santa Teresa. Não há nenhum município em Risco Alto.

Por outro lado há o questionamento, por parte da população, sobre o panorama atual da pandemia do novo coronavírus no Estado - com o aumento de casos e óbitos. Em busca dessas respostas, a CBN Vitória procurou por dois profissionais que têm acompanhado de perto a pandemia e seus dados. São eles Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e o Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).

Ambos os entrevistados já admitem que cidades da Grande Vitória e do noroeste devem migrar para o risco moderado nos próximos dias. A mudança não teria ocorrido ainda por causa da possibilidade de remanejamento de leitos de outras doenças que voltaram a atender casos de Covid. A calibragem do Mapa de Risco envolve o número de óbitos e de casos ativos, capacidade de testagem e a disponibilidade de leitos.