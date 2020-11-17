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COVID-19

Com aumento de casos, GV e Noroeste devem migrar para risco moderado

Ouça entrevista com Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e com o Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES)

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 11:50

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 nov 2020 às 11:50
Entrou em vigor nesta segunda-feira (16), e vai até o domingo (22), o 31º Mapa de Risco Covid-19 do governo do Estado. Do total de municípios capixabas, atualmente, 76 estão classificados em Risco Baixo. Apenas dois permanecem em Risco Moderado: Ecoporanga e Santa Teresa. Não há nenhum município em Risco Alto.
Por outro lado há o questionamento, por parte da população, sobre o panorama atual da pandemia do novo coronavírus no Estado - com o aumento de casos e óbitos. Em busca dessas respostas, a CBN Vitória procurou por dois profissionais que têm acompanhado de perto a pandemia e seus dados. São eles Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e o Coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES).
Ambos os entrevistados já admitem que cidades da Grande Vitória e do noroeste devem migrar para o risco moderado nos próximos dias. A mudança não teria ocorrido ainda por causa da possibilidade de remanejamento de leitos de outras doenças que voltaram a atender casos de Covid. A calibragem do Mapa de Risco envolve o número de óbitos e de casos ativos, capacidade de testagem e a disponibilidade de leitos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Pablo Lira e Alexandre Cerqueira - 17-11-20

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