Com a chegada do verão, Saúde reforça alerta para prevenção da dengue!

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas e das chuvas, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, cresce significativamente. O Ministério da Saúde alerta, por exemplo, que a infestação do mosquito é sempre mais intensa em razão de água acumulada e de altas temperaturas, como agora – fatores que propiciam a eclosão de ovos do mosquito. Para evitar esta situação, é preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor, durante todo o ano, a partir de ações preventivas de eliminação de focos do vetor. Como o mosquito tem hábitos domésticos, essa ação depende sobretudo do empenho de toda a população, alerta.