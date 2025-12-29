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Cuidado!

Com a chegada do verão, Saúde reforça alerta para prevenção da dengue!

Ouça entrevista com João Paulo Cola, referência técnica das Arboviroses da Sesa

Publicado em 29 de Dezembro de 2025 às 10:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 dez 2025 às 10:38
O Aedes aegypti é perigoso? 8 respostas para dúvidas sobre a dengue
O Aedes aegypti é perigoso Crédito: Justinboat.29 | Shutterstock
Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas e das chuvas, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, cresce significativamente. O Ministério da Saúde alerta, por exemplo, que a infestação do mosquito é sempre mais intensa em razão de água acumulada e de altas temperaturas, como agora – fatores que propiciam a eclosão de ovos do mosquito. Para evitar esta situação, é preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor, durante todo o ano, a partir de ações preventivas de eliminação de focos do vetor. Como o mosquito tem hábitos domésticos, essa ação depende sobretudo do empenho de toda a população, alerta.
Dados do 50º boletim epidemiológico da dengue da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), o mais recente - 07/12/2025 a 13/12/2025 - foram notificados 34.805 casos prováveis (casos confirmados e em investigação) de dengue no Espírito Santo, sendo 29.821 casos confirmados, com incidência de 907,87 casos por 100 mil habitantes entre a semana epidemiológica (SE) 01 (29/12/2024 a 04/01/2025) e semana epidemiológica (SE) 50 (07/12/2025 - 13/12/2025). Foi confirmado 01 (um) óbito por dengue neste período, no município de Anchieta. Em entrevista à CBN Vitória, João Paulo Cola, referência técnica das Arboviroses do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Sesa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Paulo Cola - 29-12-25.mp3

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