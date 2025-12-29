Com a chegada do verão, Saúde reforça alerta para prevenção da dengue!

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas e das chuvas, o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, cresce significativamente. O Ministério da Saúde alerta, por exemplo, que a infestação do mosquito é sempre mais intensa em razão de água acumulada e de altas temperaturas, como agora – fatores que propiciam a eclosão de ovos do mosquito. Para evitar esta situação, é preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor, durante todo o ano, a partir de ações preventivas de eliminação de focos do vetor. Como o mosquito tem hábitos domésticos, essa ação depende sobretudo do empenho de toda a população, alerta.
Dados do 50º boletim epidemiológico da dengue da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa), o mais recente - 07/12/2025 a 13/12/2025 - foram notificados 34.805 casos prováveis (casos confirmados e em investigação) de dengue no Espírito Santo, sendo 29.821 casos confirmados, com incidência de 907,87 casos por 100 mil habitantes entre a semana epidemiológica (SE) 01 (29/12/2024 a 04/01/2025) e semana epidemiológica (SE) 50 (07/12/2025 - 13/12/2025). Foi confirmado 01 (um) óbito por dengue neste período, no município de Anchieta. Em entrevista à CBN Vitória, João Paulo Cola, referência técnica das Arboviroses do Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica da Sesa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Paulo Cola - 29-12-25.mp3