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Cidades

Com 90% das obras concluídas, entrega da nova orla de Cariacica prevista para a virada deste ano

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 nov 2023 às 11:46
Orla de Cariacica
Orla de Cariacica Crédito: Silviomar Falcão I Prefeitura de Cariacica
A orla de Cariacica está passando por uma transformação. O local contará com restaurantes, passarela flutuante, ciclovia, área infantil, pista de skate, academia popular e estacionamento, em uma área total de 1,95 quilômetros de extensão. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), o investimento total é de R$ 33,8 milhões e a previsão é de que o novo espaço seja entregue no dia 27 de dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, traz mais detalhes da obra. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - WEVERTON MORAES - 11--11-23

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