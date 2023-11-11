Com 90% das obras concluídas, entrega da nova orla de Cariacica prevista para a virada deste ano

A orla de Cariacica está passando por uma transformação. O local contará com restaurantes, passarela flutuante, ciclovia, área infantil, pista de skate, academia popular e estacionamento, em uma área total de 1,95 quilômetros de extensão. Segundo a Secretaria Municipal de Obras (Semob), o investimento total é de R$ 33,8 milhões e a previsão é de que o novo espaço seja entregue no dia 27 de dezembro deste ano. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Obras de Cariacica, Weverton Moraes, traz mais detalhes da obra. Ouça a conversa completa!