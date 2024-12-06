Com 62 mortes este ano e aumento de casos, Covid no ES preocupa

Nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) trouxe um importante alerta. O aumento na positividade para a Covid-19. Entre as últimas quatro semanas epidemiológicas do mês de novembro, os testes positivos cresceram até 30% e a procura por testagem aumentou mais de 50%. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, enfatiza que somente este ano, 62 pessoas morreram no Espírito Santo em virtude da doença e destaca a necessidade de vacinação e dos protocolos de uso de máscara para quem está com sintomas.