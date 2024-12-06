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Saúde

Com 62 mortes este ano e aumento de casos, Covid no ES preocupa

Ouça entrevista com o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 11:04

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 dez 2024 às 11:04
Teste de Covid-19
Teste de Covid-19 Crédito: Pexels
Nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) trouxe um importante alerta. O aumento na positividade para a Covid-19. Entre as últimas quatro semanas epidemiológicas do mês de novembro, os testes positivos cresceram até 30% e a procura por testagem aumentou mais de 50%. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, enfatiza que somente este ano, 62 pessoas morreram no Espírito Santo em virtude da doença e destaca a necessidade de vacinação e dos protocolos de uso de máscara para quem está com sintomas. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Orlei Cardoso - 06-12-24.mp3
Serviço:
Saiba onde testar:
Testes para detecção da covid-19 pela Sesa
Terminal de Laranjeiras, na Serra
Segunda a sexta-feira
08h às 16h30
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – Campus de Itacibá, em Cariacica
Segunda a sexta-feira
08h às 17h, com coleta até as 16h30
Supermercado Casagrande, Itacibá, em Cariacica
Segunda a terça-feira
08h às 17h
Supermercado Calvi, em Campo Grande, em Cariacica
Quinta as sexta-feira
8h às 17h
[fonte: Sesa-ES]

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