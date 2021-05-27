Com 269 mil sem emprego, ES tem a pior taxa de desemprego desde 2017

A taxa de desemprego no Espírito Santo atingiu o patamar de 12,9% no primeiro trimestre de 2021. É a mais alta para o período desde 2017. Ao todo, 269 mil capixabas estavam desempregados nos primeiros três meses do ano. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C) Trimestral, divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).