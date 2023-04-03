Com 20 mortes provocadas pela dengue, ES anuncia Centro de Operações de Emergência de enfrentamento às arboviroses

Diante do cenário com a situação epidemiológica de avanço de doenças como a dengue, a Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) instituiu a criação do chamado Centro de Operações de Emergência (COE/ES) de enfrentamento às arboviroses. O objetivo é coordenar as ações estruturadas e articuladas, ampliando a capacidade técnica da gestão do Sistema Único de Saúde capixaba em conduzir respostas à situação epidemiológica causada, especialmente, pela dengue. O COE também coordena ações voltadas à chikungunya e à Zika. Dados desta segunda-feira (03) apontam 20 mortes provocadas pela dengue no Espírito Santo, entre janeiro e março deste ano e mais de 75 mil casos notificados, sendo 35 mil confirmados por exames laboratoriais. O COE/ES é composto por servidores e colaboradores da Sesa, envolvidos na atuação em situações de emergências de saúde, distribuídos em cinco principais funções: comando, administrativo, planejamento, operações e análise de risco. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, responsável pelo comando do COE, detalha o tema.