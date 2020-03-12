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COVID-19

Com 1 caso confirmado e 15 em teste, VV pede isolamento para suspeito

Ouça entrevista com o secretário Municipal de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis,

Publicado em 12 de Março de 2020 às 10:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mar 2020 às 10:18
Na cidade de Vila Velha, 15 pessoas seguem com suspeita de coronavírus, aguardando resultados da Fiocruz. As orientações do secretário Municipal de Saúde, Jarbas Ribeiro de Assis, é para que os casos suspeitos sigam com isolamento domiciliar e sob o acompanhamento da vigilância epidemiológica. Um caso recente chamou a atenção: de um morador da cidade, com suspeita da doença, que se negou a permanecer em casa até a conclusão do exame para o Covid-19. Por conta disso, relata Jarbas Ribeiro em entrevista à CBN Vitória, recorrer ao Ministério Público para garantir que uma decisão judicial faça o paciente cumprir o isolamento.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jarbas Ribeiro - 12-03-20

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