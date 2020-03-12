Com 1 caso confirmado e 15 em teste, VV pede isolamento para suspeito

Na cidade de Vila Velha, 15 pessoas seguem com suspeita de coronavírus, aguardando resultados da Fiocruz. As orientações do secretário Municipal de Saúde, Jarbas Ribeiro de Assis, é para que os casos suspeitos sigam com isolamento domiciliar e sob o acompanhamento da vigilância epidemiológica. Um caso recente chamou a atenção: de um morador da cidade, com suspeita da doença, que se negou a permanecer em casa até a conclusão do exame para o Covid-19. Por conta disso, relata Jarbas Ribeiro em entrevista à CBN Vitória, recorrer ao Ministério Público para garantir que uma decisão judicial faça o paciente cumprir o isolamento.