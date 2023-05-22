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488 anos

Colonização do Solo Espírito-Santense: um 'raio-X' dos indicadores de Vila Velha

Quem fala sobre o assunto é diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 12:22

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

22 mai 2023 às 12:22
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha
Parque da Prainha, em Vila Velha, aos pés do Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
É recordado nesta terça-feira, dia 23 de maio, o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A data tem origem no ano de 1535, quando portugueses, a bordo da caravela Glória, desembarcaram aqui no estado (onde atualmente se localiza a Prainha, em Vila Velha) com a missão de colonizar a então Capitania do Espírito Santo. Em 2023, a cidade completa 488 anos. Em alusão à data, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), produziu uma publicação especial no qual são apontados os principais indicadores da cidade. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-presidente do IJSN, Pablo Lira, fala sobre os dados do município.
A publicação traz o dado, por exemplo, que a cidade de Vila Velha, junto a Serra, são as duas primeiras do Estado a aparecerem no ranking nacional de cidades empreendedoras. Vila Velha aparece como o município mais empreendedor do Estado, na posição de número 29 – a Serra em 31 (a cidade mais empreendedora do país é São Paulo). Os dados são registrados pelo Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) no ano de 2023, relatório que é produzido pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) com 101 municípios brasileiros. Outro dado: no recorte de janeiro de 2020 a março de 2023, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 12.975 novos vínculos formais (celetistas) de trabalho na cidade. Ouça a conversa completa!
CBN – Entrevista José Carlos Schaeffer - Pablo Lira - 22-05-23.mp3

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