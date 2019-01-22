Colocamos o dedo na ferida, diz capixaba após missão da ONU na África

A dura realidade da população da República Democrática do Congo chama atenção do mundo e, por isso, forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) atuam na região. Nos dois últimos anos, o advogado capixaba Gabriel Alves de Faria esteve no país africano acompanhando uma dessas missões como oficial de Direitos Humanos. Em 2017, Gabriel conversou com a Rádio CBN Vitória, quando falou da seleção que enfrentou para atuar no território congolês. Agora, de volta ao Brasil, o capixaba fala um pouco da experiência reuniu na missão internacional.

"Atuava junto com outros funcionários da ONU acompanhando a defesa dos Direitos Humanos. E com isso, colocamos o dedo na ferida do Estado, principalmente quando observamos crimes com autores ligados ao Exército, como por exemplo, o estupro", analisou.

Gabriel ainda conta que o país é uma zona de conflitos éticos e políticos, inclusive com atuação de grupos armados. "Nessa atuação, mediava casos de morte, estupro de mulheres por militares, além da questão dos refugiados e os massacres".

Ouça os detalhes da atuação do capixaba na entrevista: