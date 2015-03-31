Colnago afirma que prioridade do estado é pagar dívidas

Governo do Estado vai priorizar em 2015 o pagamento de dívidas e não dará início às obras que ainda estão no papel.

Em entrevista ao CBN Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Cesar Colnago (PSDB) , enfatizou que serão concluídas obras em 10 escolas e 5 centros de especialidades médicas, além do Hospital de Cariacica. Colnago ressaltou que houve queda de receita e que a prioridade do Estado será o pagamento de dívidas. No entanto, garantiu que a proposta de retomada do aquaviário está mantida.