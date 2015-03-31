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Colnago afirma que prioridade do estado é pagar dívidas

Em entrevista ao CBN Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Cesar Colnago, enfatizou que serão concluídas obras em 10 escolas e 5 centros de especialidades médicas, além do hospital de Cariacica

Publicado em 31 de Março de 2015 às 16:30

Publicado em 

31 mar 2015 às 16:30
Governo do Estado vai priorizar em 2015 o pagamento de dívidas e não dará início às obras que ainda estão no papel.
Em entrevista ao CBN Vitória, o vice-governador do Espírito Santo, Cesar Colnago (PSDB) , enfatizou que serão concluídas obras em 10 escolas e 5 centros de especialidades médicas, além do Hospital de Cariacica. Colnago ressaltou que houve queda de receita e que a prioridade do Estado será o pagamento de dívidas. No entanto, garantiu que a proposta de retomada do aquaviário está mantida.
Ouça a entrevista
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cesar Colnago 01 - 31-03-15

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