"Collab" CBN: afinal, empreendedorismo depende da idade?

O CBN Cotidiano desta segunda-feira (13) traz uma conversa em forma de "collab". Na linguagem das redes sociais, duas ou mais pessoas se juntam para promover algum trabalho. E no programa de hoje não será diferente. Os comentaristas Léo Carraretto, do CBN Inovação e Empreendedorismo, e Andréa Salsa, do CBN Vida Profissional, se unem para conversar sobre inovação. Será que o empreendedorismo depende da idade? É possível ser empreendedor após os 50 anos, por exemplo? Ouça a conversa completa!