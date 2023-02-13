Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Empreendedorismo + Vida Profissional

"Collab" CBN: afinal, empreendedorismo depende da idade?

Andréa Salsa e Léo Carraretto se juntam para comentar sobre inovação independente da geração

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 17:32

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

13 fev 2023 às 17:32
Empresa, negócios, inovação
Empreendedorismo não depende da idade e pode acontecer em qualquer geração, apontam comentaristas Crédito: Pexels
O CBN Cotidiano desta segunda-feira (13) traz uma conversa em forma de "collab". Na linguagem das redes sociais, duas ou mais pessoas se juntam para promover algum trabalho. E no programa de hoje não será diferente. Os comentaristas Léo Carraretto, do CBN Inovação e Empreendedorismo, e Andréa Salsa, do CBN Vida Profissional, se unem para conversar sobre inovação. Será que o empreendedorismo depende da idade? É possível ser empreendedor após os 50 anos, por exemplo? Ouça a conversa completa!
CBN Inovação e Vida Profissional - 13-02-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026
Cartórios - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados